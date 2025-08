Festival do Chocolate começa nesta sexta (8) em Ribeirão Pires; veja programação

A 20ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires começa nesta sexta-feira (8) com uma programação especial para comemorar duas décadas de história. O evento, agora com formato urbano e descentralizado, ocupará as principais ruas e praças do centro da cidade com shows gratuitos, experiências gastronômicas, programação infantil, ações solidárias e culturais até o final de agosto.



Neste primeiro fim de semana, entre os dias 8 e 10 de agosto, três palcos concentram a agenda principal: Choco Paço (Paço Municipal), Memorial Santo Antônio e Vila do Doce, além de cortejos e apresentações nas ruas próximas.



Destaques da programação:

Sexta-feira (8)

A abertura oficial acontece às 19h, com shows simultâneos nos três palcos. O Blues Beatles comanda o Palco Choco Paço às 20h, misturando clássicos do rock com blues. Na Vila do Doce, o destaque é Karine Calvo, enquanto a banda Revivendo anima o palco do Memorial Santo Antônio.



Sábado (9)

O sábado começa mais cedo, às 14h, com apresentações de dança e oficinas culturais. O show principal da noite fica por conta do grupo Negritude Júnior, às 20h, no Palco Choco Paço. A programação inclui ainda jazz, MPB, forró e um tributo a Luiz Gonzaga com Fabinho Zabumbão, na Vila do Doce.



Domingo (10)

A manhã começa com a tradicional Choco Run, com largada às 7h no Paço Municipal. A corrida tem percursos de 5K e 10K, com inscrições abertas até sexta-feira no site Inscreve Fácil.

À tarde, a programação infantil toma conta do palco principal com o espetáculo Mundo Bita, às 15h. O domingo também inclui apresentações de dança, rock, flashback e grupos locais.



Gastronomia e cultura nas ruas

Com mais de 120 estabelecimentos participantes, a área gastronômica oferece pratos salgados e doces com toque de chocolate, como chopp de chocolate e vinho com licor de cacau. O evento também valoriza artistas e coletivos culturais da região, com espaço garantido nos palcos e em intervenções pelas ruas Felipe Sabbag, Miguel Prisco e Avenida Fortuna.



Entrada gratuita e ações solidárias

A entrada no festival é gratuita, mas o público é incentivado a levar 1 kg de alimento não perecível ou ração animal. Os pontos de coleta estarão nos palcos Choco Paço e Vila do Doce, além de comércios parceiros.



Compromisso com o meio ambiente

A edição deste ano reforça o foco em sustentabilidade, com sistema de coleta seletiva e parceria com a CooperPires para triagem de resíduos recicláveis durante o evento.



Confira a programação completa do 1º fim de semana:



SEXTA (08)

- Choco Paço: 20h – Blues Beatles

- Memorial Santo Antônio: 19h – Revivendo

- Vila do Doce: 20h – Karine Calvo



SÁBADO (09)

- Choco Paço

14h – Studio Kika Bibiano

14h30 – Dominium Studio de Dança

15h – Studio K-itness Dance

15h30 – Oficina do Corpo/Toth e Toth Kids/SEJEL

20h – Negritude Júnior





- Memorial Santo Antônio

15h – Alessandro Ferraz

17h – Edu Moreno

19h – Samuel Pompeo Quinteto





- Vila do Doce

14h – Kleberson Sobral

16h – Adenildo do Acordeão

18h – Leon Felix

20h – Fabinho Zabumbão: Tributo a Luiz Gonzaga





DOMINGO (10/08)

- Choco Paço

7h – Choco Run (largada)

15h – Mundo Bita

17h – Grupo de Dança

20h – Geriatricus





- Memorial Santo Antônio

15h – Nandú

17h – Chico Macedo Grupo

19h – TuNormalis





- Vila do Doce

14h a 16h – Flash Back

18h – Rockixe

20h – Grilos Reunion