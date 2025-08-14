Consórcio prepara para anunciar censo de TEA e PcDs

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) quer apresentar nesta quinta-feira (14), durante assembleia geral, proposta para elaboração de um censo a fim de mapear PcDs (pessoas com deficiências), população com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e Síndrome de Down. A ideia da entidade regional é preencher lacunas abertas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e fortalecer políticas governamentais direcionadas a esses públicos.

A declaração do presidente da instituição ocorreu durante a visita do secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Marcos da Costa, para assinatura de convênios visando à inserção de PcDs ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo. O prefeito de São Bernardo admitiu que o governo não possuía dados sobre o número de pessoas beneficiadas pelas medidas.

“Não temos um levantamento (sobre o público-alvo) e, inclusive, estamos debatendo agora no Consórcio Intermunicipal um extenso censo para o Grande ABC, porque perdemos tempo com a ausência desses indicadores. Até porque, para fazer uma política prática de gestão para PcDs e qualquer outro tema de política inclusiva, precisamos ter esse número exato. Por isso, o tema será uma das pautas na reunião”, disse Marcelo Lima.

O assunto vem à tona enquanto mais cidades do Grande ABC passam a integrar dois programas da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado. Ontem, Marcos da Costa esteve em Mauá e São Bernardo para a assinatura das parcerias visando à inclusão das cidades aos programas PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva), iniciativa voltada para a inserção e permanência de PcDs (pessoas com deficiência) no mercado de trabalho, e TODAS in-Rede, pela promoção de empoderamento e emancipação das mulheres com deficiência.

Os convênios foram assinados pelos prefeitos Marcelo Oliveira (PT), em Mauá, e Marcelo Lima, em São Bernardo, ao lado do titular da Pasta. Com isso, a região passa a ter cinco cidades dentro da ação, visto que Santo André, São Caetano e Rio Grande da Serra assinaram a adesão, enquanto que Ribeirão Pires fará parte do grupo amanhã. Dessa forma, restará apenas finalizar as tratativas com Diadema.

LEIA TAMBÉM:

Neurodesenvolvimento sob ataque: o impacto do bullying em crianças atípicas