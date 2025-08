Neurodesenvolvimento sob ataque: o impacto do bullying em crianças atípicas

No contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento, como TEA (Transtorno do Espectro Autista), TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e Dislexia, crianças e jovens atípicos enfrentam desafios únicos em suas jornadas escolares e sociais. Infelizmente, essas diferenças também os tornam mais suscetíveis a comportamentos agressivos e excludentes, como o bullying e o cyberbullying. Essas formas de violência podem deixar marcas profundas em sua saúde emocional e mental, exigindo atenção cuidadosa e ação conjunta entre saúde e educação.

“Crianças e adolescentes atípicos são alvos preferenciais de bullying e cyberbullying , e isso não é só crueldade social, é uma forma de violência que afeta o cérebro em desenvolvimento. Prevenir é proteger o neurodesenvolvimento, a autoestima e o futuro dessas crianças", alerta o neurologista infantil, Dr. Marcelo Masruha.

Por que as crianças atípicas são mais vulneráveis ao bullying?

As características que definem muitos transtornos do neurodesenvolvimento acabam, muitas vezes, por isolar crianças e adolescentes atípicos, tornando-os alvos fáceis de bullying. No caso de crianças com TEA, por exemplo, a dificuldade em entender nuances sociais, como duplo sentido, ironia e linguagem figurativa, pode torná-las mais ingênuas, literais e, consequentemente, vulneráveis. Elas muitas vezes não conseguem se defender ou compreender plenamente o que está acontecendo, o que facilita a ação daqueles que desejam praticar o bullying.

Aqueles com TDAH podem se destacar por sua impulsividade ou dificuldade em manter a atenção, o que pode gerar críticas, piadas ou até exclusão social por parte de colegas. No caso de crianças com Dislexia, dificuldades de leitura e escrita podem ser mal interpretadas, levando ao estigma de “preguiça” ou “falta de capacidade”. A intolerância à diferença, infelizmente, ainda é comum em muitos ambientes escolares, criando um ciclo perigoso de isolamento e baixa autoestima.

Cyberbullying: quando a violência não conhece barreiras físicas

No ambiente virtual, o bullying toma proporções ainda mais devastadoras. O cyberbullying pode ser ainda mais cruel, uma vez que as ações online, muitas vezes anônimas, permitem que as agressões atinjam a vítima a qualquer hora e lugar, sem a necessidade de interação física. Para as crianças atípicas, isso pode ser especialmente doloroso, já que, além de suas dificuldades sociais naturais, elas podem ser alvos de piadas, exclusões ou humilhações públicas, espalhadas rapidamente pelas redes.

O impacto emocional é imensurável. Depressão, ansiedade, fobia social e até pensamentos suicidas são alguns dos efeitos mais comuns para quem sofre bullying e cyberbullying, especialmente quando essas agressões são contínuas e não combatidas de forma adequada.

O papel fundamental da psicoeducação e da parceria entre saúde e educação

É aqui que a intervenção interdisciplinar se torna não apenas desejável, mas imprescindível. Profissionais de saúde, como médicos, terapeutas e psicólogos, precisam trabalhar em conjunto com educadores para promover um ambiente de inclusão genuína. Não basta apenas ensinar sobre bullying; é necessário um esforço coordenado para capacitar professores, coordenadores e toda a equipe escolar a reconhecer as necessidades das crianças atípicas e ajudar os alunos típicos a entenderem e respeitarem as diferenças.

A psicoeducação deve ser um componente central nas escolas, permitindo que os educadores aprendam a identificar sinais de vulnerabilidade e saibam como intervir de maneira assertiva. Os alunos típicos também precisam de orientação, para que desenvolvam empatia e compreensão genuína pelos colegas atípicos. Criar ambientes onde a diversidade seja celebrada, e não motivo de ridicularização, é um objetivo que só pode ser alcançado com a colaboração de todos: escolas, profissionais de saúde e famílias.

A importância da defesa de crianças atípicas

Acolher, respeitar e proteger. Essas devem ser palavras presentes em todas as escolas e lares. Para que isso se torne realidade, é necessário que pais, educadores e profissionais da saúde estejam comprometidos em ensinar às crianças o valor do respeito à diferença, a importância de defender o colega mais vulnerável e a beleza de uma sociedade que se constrói na diversidade.

O futuro das crianças atípicas depende das ações tomadas hoje. É por meio do esforço coletivo que será possível transformar o cenário atual, garantindo que, em um futuro próximo, o bullying e o cyberbullying sejam apenas lembranças de um passado superado com empatia e coragem.

LEIA TAMBÉM

Dia Nacional de Saúde: fique atento aos sinais do câncer infantojuvenil