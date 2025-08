Dia Nacional de Saúde: fique atento aos sinais do câncer infantojuvenil

Nesta terça-feira (5), é celebrado o Dia Nacional da Saúde, e a data serve como um importante lembrete: prestar atenção nos sinais e sintomas do câncer infantojuvenil podem salvar vidas. Embora os tumores em crianças e adolescentes sejam raros, identificar precocemente a doença é essencial para um tratamento mais eficaz e menos agressivo.

Diferente do câncer em adultos, muitas vezes associados ao estilo de vida e à exposição solar, poluição e contato com substâncias químicas, os tumores infantis raramente têm relação com hábitos e fatores ambientais. Ou seja, não há como prevenir a doença, mas sim detectá-la logo no início.

“Muitos sinais e sintomas das neoplasias infantis são semelhantes aos de doenças comuns da infância. Por isso, os pais devem ficar atentos a mudanças de comportamento nas crianças e a possíveis indícios de tumores. Em caso de suspeita, devem levar o filho a um pediatra, que irá avaliar a necessidade de encaminhá-lo a um oncologista”, explica Dra.ª Mônica Cypriano, diretora médica assistencial do Hospital do GRAACC, referência no tratamento do Câncer Infantil, especialmente os de alta complexidade

Sinais e sintomas que merecem atenção:

1. Febre persistente

Aumento da temperatura corporal sem causa aparente e que não melhora mesmo com a medicação adequada.

2. Dor de cabeça persistente

Principalmente à noite ou pela manhã, a dor pode ser acompanhada de vômito ou de sinais neurológicos.





3. Distúrbios visuais

Inchaço em um dos olhos, olho torto ou estrabismo. Verifique, também, se aparece um reflexo branco no olho da criança em fotografias tiradas com flash.

4. Dor óssea persistente

Dores persistentes há mais de um mês, com intensidade crescente, e inchaço nas articulações sem causa conhecida.

5. Alterações na aparência física

- Gânglios aumentados (ínguas) por período superior a três semanas;

- Inchaço nas gengivas, amolecimento repentino dos dentes com perda dentária anormal para a idade;

- Aumento do tamanho de um ou dos dois testículos;

- Barriga inchada ou endurecida;

- Perda de peso recente ou manchas roxas na pele sem causa conhecida;

- Aparecimento de inchaço, nódulo, “bola” em alguma parte do corpo sem relação com trauma;

- Puberdade precoce

Outros sintomas importantes

Convulsão sem febre, fraqueza ou paralisia de um lado do rosto ou corpo, falta de ar sem histórico de febre, asma ou alergia, presença de sangue na urina e pressão alta.