Leandra Leal e Irandhir Santos em drama de ambição e crimes da elite

O novo longa de Fernando Coimbra, Os Enforcados, chega aos cinemas brasileiros hoje, distribuído pela Paris Filmes, após passar por festivais como Toronto, Rio, São Paulo, Recife e Havana. Protagonizado por Leandra Leal e Irandhir Santos, o filme mistura tragédia e humor ácido para contar a história de um casal da elite carioca enredado em crime e ambição.

Após dirigir episódios de Narcos, Perry Mason e o longa norte-americano Castelo de Areia, o cineasta Fernando Coimbra retorna ao cinema brasileiro pela primeira vez desde O Lobo Atrás da Porta (2013). “Estava morrendo de saudade de voltar a trabalhar no Brasil, falando na minha língua do que conheço profundamente e vivo diariamente”, afirma ele.

Na trama, Valério (Irandhir Santos) e Regina (Leandra Leal) vivem confortavelmente na Zona Oeste do Rio graças ao império do jogo do bicho construído pela família dele. Quando as dívidas e traições batem à porta, eles elaboram um “último golpe” para alcançar seus sonhos, mas acabam presos em uma espiral de violência. Coimbra comenta em entrevista com o Diário que a escolha de focar na elite tem a ver com a realidade do País: “A gente vive numa sociedade em que a corrupção é embrenhada em todas as esferas e a gente tem essa pouca gente com muito dinheiro e muita gente com quase nenhum dinheiro. Quem são esses poucos que têm muito dinheiro e que são criminosos, que são corruptos e corrompem todo o sistema? Então, é a vontade de virar a câmera para esse lugar.”

Durante a entrevista ao Diário, Leandra Leal destacou ainda o papel simbólico do cenário na narrativa: “Tem essa casa que é uma grande personagem. Esse casal mora numa casa, está reformando a casa e, por causa dessa reforma, acabam cometendo um grande crime. Essa casa vai refletir esses estados emocionais deles.”

Além de repetir a parceria com Leandra, Coimbra realizou seu primeiro trabalho com Irandhir Santos. O elenco conta ainda com Irene Ravache e Stepan Nercessian em participações especiais. O roteiro foi constantemente atualizado para refletir o cenário político e social do País ao longo dos anos.

