Da cozinha em São Bernardo à literatura no Pará

A chef de cozinha, escritora e figura emblemática de São Bernardo, Ana Tomazoni, tem dois livros em exposição na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, maior evento literário do Norte do País. Ao todo, estão montados 189 estandes, nove deles voltados à obras de gastronomia, no qual o Grande ABC tem apenas Ana como representante. O encontro ocorre entre os dias 16 e 22 de agosto, em Belém, no Pará.

Durante a feira literária, Ana Tomazoni apresentará os exemplares Educar com sabor e saber – curiosidades, receitas, alquimias e Educar com alimentos práticos, reflexões e receitas. As obras trazem interatividade com o mundo virtual, além de mais de 70 receitas e histórias da culinária da região e do mundo.

“A literatura me toca bastante, é um setor muito especial. Podemos registrar desde cultura até biodiversidade, especialmente no Brasil. Já fiz diversos trabalhos na Amazônia envolvendo alimentos, é um local emblemático”, comentou a chef e também escritora.

A autora conta que foi convidada para apresentar seus livros pela Rede Sem Fronteiras, instituição que promove a cultura e a língua portuguesa por mais de 30 países. “Como membro oficial fiquei muito honrada por fazer parte, mesmo por representação (não poderá estar presente ao evento). Nosso foco é divulgar uma alimentação saudável que traz longevidade”, explicou a chef.

A Secretaria de Estado de Cultura do Pará informou que são esperados 350 mil visitantes na feira literária, com previsão de movimentar R$ 12 milhões.

Figura conhecida em São Bernardo, Tomazoni está à frente da escola de gastronomia Sabor e Saber, localizada no Centro do município, desde 1982. A grade de ensino conta com os cursos de confeitaria profissional, cake design, cozinha do dia a dia e também formação de chefs e empreendedores, além de aulas avulsas de massas, sushi, alimentação fit e outras opções.

