‘Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed’ chega em outubro para consoles e PC

A Mattel, em parceria com a GameMill Entertainment, anuncia o lançamento de Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed, um eletrizante jogo de corrida arcade que chega em 24 de outubro de 2025 para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Inspirado na série animada de sucesso da Netflix Hot Wheels Let’s Race, o game promete ação em alta velocidade para toda a família.

A série acompanha Coop e seus amigos pilotos de nova geração em um acampamento de corrida cheio de desafios e adrenalina. Todas as três temporadas estão disponíveis na Netflix e, em cada uma, a produção figurou no Top 10 da plataforma em diversos países.

Agora, a emoção das pistas vai além da tela com Ultimate Speed, no qual os jogadores poderão competir como Coop e sua turma, encarar pistas radicais, enfrentar chefes épicos e criar pistas personalizadas no modo construtor.

Os destaques do jogo incluem:

Pilote com seus personagens favoritos: Coop, Spark, Mac, Brights, Axle e Cruise.

Veículos e pistas icônicas de Hot Wheels: Inclui modelos clássicos como GT-Scorcher, Super Twin Mill, Roger Dodger e Duck N’ Roll, cada um com dirigibilidade e habilidades únicas, em 12 pistas insanas inspiradas na série.

Desafios contra chefões: Enfrente adversários como a cobra gigante e o dragão cuspidor de fogo do Professor Rearview em batalhas de tirar o fôlego.

Diversos modos de jogo: Racing Camp, Cup Champ, Speed Trials, Track Builder e Free Races. Jogue solo ou no multiplayer local para até quatro jogadores em tela dividida.

Customização total: Ganhe medalhas de chamas para desbloquear novos carros, adesivos e peças de pista no Ultimate Garage.

O jogo estará disponível na Edição Padrão para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. A Edição Digital Deluxe incluirá o High Voltage Speed DLC Pack, com novos carros, peças para o construtor de pistas e adesivos. Esse conteúdo adicional também poderá ser adquirido separadamente no lançamento. Para Nintendo Switch, haverá ainda uma Edição Limitada física, que inclui o High Voltage Speed DLC Pack e um carrinho die-cast Hot Wheels GT Scorcher. Os valores em reais e os varejistas locais serão confirmados posteriormente.

