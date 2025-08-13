Cidade São Jorge, em Santo André, recebe programa de empreendedorismo nesta sexta (14)

A Praça das Crianças, no bairro Cidade São Jorge, recebe nesta sexta-feira (15) a edição itinerante do Circuito Andreense de Empreendedorismo, programa que leva informação, capacitação e serviços para os empreendedores dos bairros mais afastados do Centro de Santo André.

Das 10h às 16h, comerciantes e microempresários da região poderão procurar os estandes do programa para obter informações sobre gestão de negócios, regularização fiscal, crédito, consultoria, oportunidades de capacitação e até cadastrar currículos no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda).

O Sebrae, parceiro da Prefeitura desde a criação desta ação, em 2018, participa nesta edição com um novo veículo de atendimento itinerante. A van que antes era utilizada para receber os empreendedores, foi substituída por um veículo maior e mais moderno que é maior e oferece ambiente confortável e funcional para o atendimento itinerante aos empresários da região.

O veículo do Sebrae disponibiliza gratuitamente serviços direcionados a quem busca orientações sobre planejamento de negócios, acesso a linhas de crédito e agendamento de consultorias especializadas em áreas como finanças, marketing, vendas, inovação e sustentabilidade, entre outras.

A ação conta com estandes da Sala do Empreendedor, para informações sobre a regularização de negócios, do Banco do Povo, para tirar dúvidas sobre acesso a crédito, da Escola de Ouro Andreense, com informações sobre cursos de capacitação, e do CPETR para o cadastramento de currículos, além dos estandes da Acisa e AGG Fiscal.

Além das ações ao ar livre do Circuito Andreense de Empreendedorismo, que são mensais e itinerantes, o programa realiza também palestras mensais em espaços da educação espalhados pela cidade. O calendário completo do Circuito Andreense de Empreendedorismo pode ser verificado em https://acesse.santoandre.br/CircuitoAndreense

Serviço

Circuito Andreense de Empreendedorismo - edição itinerante

Data: 15/8/25 (sexta-feira)

Horário: das 10h às 16h

Local: Praça das Crianças

Endereço: Avenida São Paulo, 720 - Cidade São Jorge