Economia Titulo Oportunidade

Stellantis oferece 525 vagas para jovens de 16 a 21 anos

As oportunidades são para áreas administrativas e de produção

Do Diário do Grande ABC
13/08/2025 | 12:05
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Stellantis, multinacional do setor automotivo, lançou uma nova edição do programa Estelar Jovem Aprendiz 2025, disponibilizando 525 vagas para jovens entre 16 e 21 anos. Este programa tem como objetivo oferecer uma porta de entrada para o mercado de trabalho, focando no desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro, com ênfase em aprendizado contínuo e inovação.

As oportunidades são para áreas administrativas e de produção, ideais para quem deseja iniciar a carreira com um acompanhamento estruturado e prático. O programa tem duração de até dois anos, com jornada de quatro ou de seis horas diárias, permitindo que os jovens adquiram experiência profissional sem deixar de lado os estudos e outras atividades.

Para participar, os candidatos devem ter ensino médio cursando idade 16 a 17 anos, ensino médio completo para os candidatos acima de 18 anos, residir nas regiões onde as vagas estão sendo oferecidas. A seleção será conduzida pela Gi Group Holding, multinacional italiana especializada em recrutamento e gestão de pessoas, que busca selecionar perfis comprometidos com o aprendizado e o desenvolvimento profissional.

Além de um salário compatível com o mercado, o programa oferece benefícios como auxílio para academia (Wellhub), vale transporte e alimentação, com opção de cesta básica, plano de saúde, vale-alimentação ou refeição no local de trabalho. Os participantes também terão acesso a suporte psicossocial e a um programa de parcerias voltado para o desenvolvimento pessoal, lazer, bem-estar e cultura.

A Stellantis é um dos maiores conglomerados automotivos do mundo, detentora de marcas como Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, entre outras.

Confira mais detalhes sobre as vagas:

Cargo: Jovem Aprendiz

Quantidade de vagas: 525

Localidades: São Paulo (SP), Goiana (PE), Contagem (MG), Itaúna (MG) e Betim (MG).

Requisitos: Ensino médio completo ou cursando; idade entre 16 e 21 anos; dispensa militar para homens maiores de 18 anos; e residência nas regiões das vagas

Benefícios: Seguro de vida, Plano de saúde, WellHub, alimentação (cesta básica, vale-alimentação ou refeição no local), suporte psicossocial e parcerias para desenvolvimento pessoal e cultural.

Para saber mais sobre o programa e realizar a inscrição, acesse o site oficial do programa Estelar Jovem Aprendiz em: https://programaestelar.com.br/

