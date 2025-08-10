Grande ABC tem 1.381 vagas de empregos disponíveis na semana

Os serviços públicos de recolocação e geração de renda das prefeituras do Grande ABC oferecem 1.381 vagas de emprego nesta semana. São ofertas para todos os níveis de escolaridade e disponibilizadas por empresas dos setores industrial, comercial e de serviços.

A maior quantidade mais uma vez está em São Caetano. São 545 vagas. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Na página é possível ver a disponibilidade, as exigências e formalizar a candidatura.

Mauá tem a segunda maior quantiddade. São 436 oportunidades de emprego para a próxima semana na Casa do Trabalhador. Os postos são divididos em 41 funções de diversos setores, incluindo auxiliar administrativo, atendente de caixa, operador de cobrança, operador de empilhadeira, oficial de elétrica e hidráulica, açougueiro, abastecedor de linha de produção, estagiário de auxiliar administrativo, A lista completa está disponível em: sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas.

Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, portando RG, CPF e carteira de trabalho. Mais informações podem ser obtidas pelo canal digital: tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Em Santo André, são 375 postos. O atendimento é realizado presencialmente no Térreo 1 da Prefeitura (Praça IV Centenário, s/nº – Centro), com funcionamento de segunda a sexta-feira.

Além disso, também é possível acessar as vagas e serviços de qualificação de forma on-line no site https://portais.santoandre.sp.gov.br/casadotrabalhador/. Também é possível receber as vagas pelo celular, basta se cadastrar no http://acesse.santoandre.br/CanalEmprego.

O Posto Atende Fácil de Ribeirão Pires oferece 25 oportunidades de emprego para a próxima semana. A seleção das vagas acontece na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.

As demais cidades não informaram a disponibilidade de vagas para esta semana.