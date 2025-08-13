Competidores de São Caetano iniciam campanha no Europe Smash

Os mesa-tenistas de São Caetano iniciam nesta quinta-feira (14) a trajetória no Europe Smash, na Suécia. Com Hugo Calderano, Bruna Takahashi e Laura Watanabe, o grupo de atletas é menor em comparação a outras competições recentes, como a WTT Contender Buenos Aires, que contou com seis representantes da região.

Quem vai para a mesa nesta quinta é Laura Watanabe, número 94 do ranking mundial. Ela disputa as rodadas de qualificação à chave principal do torneio individual. São três jogos classificatórios até alcançar os principais desafios. A brasileira estreia às 7h35, contra Yousra Helmy, do Egito, 86ª do mundo. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pela Cazé TV.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi entram em ação apenas no domingo, tanto nas chaves individuais quanto na dupla mista, na qual formam parceria. Como ocupam posições de destaque no ranking – Calderano é o terceiro do masculino, e Bruna, a 19ª do feminino –, eles não participam das fases qualificatórias.

A competição na Suécia integra o Grand Smash, um dos principais torneios do circuito internacional. Além de oferecer uma das maiores premiações (cerca de US$ 1,5 milhão), o campeonato distribui 2.000 pontos no ranking ao campeão, sendo um dos mais valiosos da temporada.

