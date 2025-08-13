DGABC
Esportes Titulo Tênis de mesa

Competidores de São Caetano iniciam campanha no Europe Smash

Torneio tem início com Laura Watanabe na fase de qualificatórias, às 7h45

Ryan Leme
 Especial para o Diário
13/08/2025 | 19:51
FOTO: WTT
FOTO: WTT Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Os mesa-tenistas de São Caetano iniciam nesta quinta-feira (14) a trajetória no Europe Smash, na Suécia. Com Hugo Calderano, Bruna Takahashi e Laura Watanabe, o grupo de atletas é menor em comparação a outras competições recentes, como a WTT Contender Buenos Aires, que contou com seis representantes da região.

Quem vai para a mesa nesta quinta é Laura Watanabe, número 94 do ranking mundial. Ela disputa as rodadas de qualificação à chave principal do torneio individual. São três jogos classificatórios até alcançar os principais desafios. A brasileira estreia às 7h35, contra Yousra Helmy, do Egito, 86ª do mundo. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pela Cazé TV.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi entram em ação apenas no domingo, tanto nas chaves individuais quanto na dupla mista, na qual formam parceria. Como ocupam posições de destaque no ranking – Calderano é o terceiro do masculino, e Bruna, a 19ª do feminino –, eles não participam das fases qualificatórias.

A competição na Suécia integra o Grand Smash, um dos principais torneios do circuito internacional. Além de oferecer uma das maiores premiações (cerca de US$ 1,5 milhão), o campeonato distribui 2.000 pontos no ranking ao campeão, sendo um dos mais valiosos da temporada.

