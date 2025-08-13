GCM de São Bernardo prende suspeito com mais de 365 porções de drogas na Vila São Pedro

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo prendeu, na manhã desta quarta-feira (13), um homem acusado de tráfico de drogas na Vila São Pedro. Com ele, foram apreendidas cerca de 365 porções de entorpecentes, incluindo cocaína, crack e maconha, além de um celular.

De acordo com a corporação, uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), do Pelotão Charlie, realizava patrulhamento pela Rua Vasco da Gama, quando avistou o suspeito. Ao perceber a aproximação dos guardas, o homem demonstrou nervosismo e foi abordado. Na revista pessoal, os agentes encontraram pequenas quantidades de substâncias semelhantes a cocaína e maconha.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu já ter passagens pela polícia e revelou que abastecia um dos pontos de tráfico da região. Ele ainda contou que mantinha mais drogas guardadas em sua casa, destinadas ao fornecimento da chamada “biqueira”.

Com autorização do próprio suspeito, os guardas foram até a residência indicada, onde localizaram uma mochila com 110 invólucros de cocaína, 197 papelotes de crack, 58 invólucros de maconha, além de um celular.

O homem foi encaminhado ao 6º Distrito Policial de São Bernardo, onde teve a prisão ratificada por tráfico de entorpecentes. Ele permanece à disposição da Justiça.

