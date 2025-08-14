Geraldo Nunes lança obra sobre sobrevoos marcantes

Para ilustrar uma vida conduzida nos céus de São Paulo, o repórter Geraldo Nunes lança o livro Aventuras de Um Repórter Aéreo no sábado (16). O evento acontece das 16h às 19h, no Espaço Scortecci, em Pinheiros. O jornalista foi um dos pioneiros do ramo, no qual ajudou inúmeras pessoas a fugirem do trânsito da maior metrópole do Brasil.

A obra, da editora Scortecci, reúne 21 histórias reais, curiosidades e bastidores de sobrevoos realizados na Capital paulista. Com 240 páginas (R$ 60), os capítulos levam o leitor a vivenciar a experiência do interior de um helicóptero e o cotidiano de São Paulo visualizado por cima.

Ele destacou algumas histórias presentes na obra. “Explico algumas coberturas marcantes, como o caso do sequestro da filha do Silvio Santos, a chegada do corpo do Ayrton Senna ao Brasil, quando 46 helicópteros dividiram espaço em um mesmo ponto de sobrevoo. Este livro não é voltado apenas ao público do rádio ou aos apreciadores da aviação, mas aos estudantes de jornalismo que precisam aprender a se comunicar para sobreviver em uma profissão cada vez mais exigente e concorrida”, afirmou.

O jornalista relembrou ao Diário histórias envolvendo sobrevoos pelo Grande ABC.

“Havia um nó na ligação entre Santo André e São Caetano, ficava com o trânsito parado todas as manhãs na altura do Córrego Utinga. Os usuários precisavam dar uma volta imensa até a Avenida Goiás para só depois ingressar na Avenida Dom Pedro II. Passei então a alertar os prefeitos das duas cidades, Luiz Olinto Tortorello e Celso Daniel”, disse. Ele explica que depois de um tempo foi fechado um convênio para canalização do córrego, o que solucionou a questão do trânsito da região.

