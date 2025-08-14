Veja o obituário do Grande ABC deste dia 14 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Rubens da Costa Vieira, 94. Natural de Leopoldina (Minas Gerais). Residia no Parque Colonial, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Isaura Feliciano de Paula, 88. Natural de Santana do Jacaré (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosely Favoreto de Castro, 80. Natural de Itararé (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Itararé.

Realino Faria de Oliveira, 80. Natural de Barretos (SP). Residia no bairro Aparecida, em Santos (SP). Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Barbosa de Lima, 70. Natural de Natuba (Paraíba). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Santos, 69. Natural de São Caetano. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Milton dos Santos, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnei dos Santos Souza, 55. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

DIADEMA

Enid Flamia Carbonez, 92. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal São Lucas, em Ibiporã (Paraná).

Severino Hermenegildo dos Santos, 89. Natural de Olinda (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9, em Diadema. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Iva Lins dos Santos, 86. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes da Silva Oliveira, 85. Natural de Taperoá (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9. Cemitério da Consolação, em Taperoá (PB).

Maria da Juda da Purificação, 83. Natural de Canavieira (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Vale da Paz.

Luiz Afonso Sampaio Alcântara, 79. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim Inamar, em Diadema, Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Maria da Costa, 78. Natural de Vicência (Pernambuco). Residia no Jardim Maria Luiza, em São Paulo, Dia 9, em Diadema. Crematório Eternos, em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

Raimunda Maria Martins Machado, 70. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Aparecida Maria Caetano, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

MAUÁ

José Nonato, 81. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.