DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Na Europa

Carla Zambelli vai ficar presa até Justiça italiana avaliar questões de saúde

Deputada foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça

13/08/2025 | 13:58
Compartilhar notícia
FOTO: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
FOTO: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) seguirá presa após uma nova audiência no processo de extradição realizada nesta quarta-feira (13). A parlamentar passou mal durante a audiência, que foi retomada após um atendimento médico.

Não houve decisão sobre a possibilidade de Zambelli aguardar o processo de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. A defesa da deputada federal alega questões de saúde e pede que a parlamentar aguarde o trâmite da extradição fora da penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, onde está detida.

Um perito da Justiça italiana avaliará o estado de saúde de Zambelli. Até essa avaliação, a parlamentar seguirá presa. Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A sentença também determina a perda do cargo na Câmara.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho. Zambelli também é ré por empunhar uma arma contra um homem na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022. O julgamento por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal está pausado por um pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques, mas já há maioria entre os ministros para condená-la.

LEIA TAMBÉM:

Carla Zambelli passa mal ao chegar à audiência de processo de extradição na Itália


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.