Política Titulo

Carla Zambelli passa mal ao chegar à audiência de processo de extradição na Itália

13/08/2025 | 10:30
A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou mal ao chegar à audiência do Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira, 13. A informação é da TV Globo. A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. A defesa de Zambelli alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade.

Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A sentença também determina a perda do cargo na Câmara.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho. A deputada federal está detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.


