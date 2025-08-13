Prefeitura lança campanha para quitação de débitos

A Prefeitura dará início, no próximo dia 20, à campanha “Tô em Dia com Mauá” com o objetivo facilitar a regularização de débitos municipais concedendo descontos que chegam a 100% em juros e multas, dependendo do número de parcelas. Os débitos poderão ser parcelados em até 48 vezes, com abatimento de 40%. O programa estará em vigor até 20 de outubro, permitindo a quitação de pendências como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), taxas, multas administrativas e outras.

O atendimento será presencial em dois locais: no Paço (Avenida João Ramalho, 205, na Vila Noêmia), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de até 100 senhas por dia; e no Poupatempo, com agendamento prévio pelo site www.poupatempo.sp.gov.br, pelo aplicativo do Poupatempo ou nos totens disponíveis na entrada da unidade. O endereço é Avenida Antônia Rosa Fioravanti, 1654, no Jardim Cerqueira Leite.

