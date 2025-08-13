DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Em Mauá

Prefeitura lança campanha para quitação de débitos

Os débitos poderão ser parcelados em até 48 vezes, com abatimento de 40%

Do Diário do Grande ABC
13/08/2025 | 08:07
Compartilhar notícia
FOTO: Evandro / PMM
FOTO: Evandro / PMM Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura dará início, no próximo dia 20, à campanha “Tô em Dia com Mauá” com o objetivo facilitar a regularização de débitos municipais concedendo descontos que chegam a 100% em juros e multas, dependendo do número de parcelas. Os débitos poderão ser parcelados em até 48 vezes, com abatimento de 40%. O programa estará em vigor até 20 de outubro, permitindo a quitação de pendências como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), taxas, multas administrativas e outras.

O atendimento será presencial em dois locais: no Paço (Avenida João Ramalho, 205, na Vila Noêmia), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de até 100 senhas por dia; e no Poupatempo, com agendamento prévio pelo site www.poupatempo.sp.gov.br, pelo aplicativo do Poupatempo ou nos totens disponíveis na entrada da unidade. O endereço é Avenida Antônia Rosa Fioravanti, 1654, no Jardim Cerqueira Leite.

LEIA TAMBÉM:

Sob contestação regional, Tarcísio tem título de cidadão rejeitado em Mauá


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.