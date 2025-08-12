DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Política Titulo Na Câmara

Sob contestação regional, Tarcísio tem título de cidadão rejeitado em Mauá

Vereadores contrários ao projeto fizeram críticas à parceria do governador com o município

Angelica Richter
12/08/2025 | 17:29
FOTO: Denis Maciel | DGABC
FOTO: Denis Maciel | DGABC


 A Câmara rejeitou nesta terça-feira (12) a concessão de título de Cidadão Mauaense ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em um momento em que sofre contestação regional devido à ausência do Estado em políticas públicas do Grande ABC, bem como à demora em responder a pleitos das sete cidades. 

O projeto do vereador Erismar Soares Clementino, o Mazinho (PL), foi rejeitado por 12 votos contrários a 11 favoráveis. Porém, os vereadores fizeram críticas contundentes ao governador. Wellington da Saúde (PSB) afirmou que nunca votaria favorável a título para Tarcísio por conta de problema enfrentado por um familiar. 

"Tenho uma irmã que dá aulas e fez uma cirurgia há um tempo  atrás. O médico que fez a cirurgia deu 90 dias de atestado. Só porque ela é por contrato, se faltar mais do que 15 dias minha irmã perde esse acordo. Ou seja, minha irmã teve de voltar antes do tempo e isso é mérito do senhor Tarcísio. Posso votar a favor de uma cara desse? Nunca mais na minha vida", afirmou o pessebista. 

Outro que votou contrário ao título foi Juninho Getúlio (PT), presidente da Câmara. "Não concordo  em dar título de Cidadão Mauense a quem não conhece a cidade. O propósito é homenagear uma pessoa que desenvolveu algum tipo de ação ou foi importante para a cidade de alguma forma. Por mais que seja governador do Estado, estamos indo para o terceiro ano de mandato e continuamos falando as mesmas coisas que estávamos discutindo três anos atrás. Que era pedindo ajuda para a saúde municipal, para a construção de creche, para asfalto e nada avança junto ao governo do Estado. O governador deveria fazer o mínimo para a cidade, que era ajudar no custeio do Hospital Nardini e nem isso ele tem feito", afirmou o petista. 

Conforme divulgado em matéria do Diário deste terça-feira, o descontentamento dos prefeitos da região com o governador, em grande parte, se deve a compromissos assumidos que ainda não foram efetivados. Projetos nas áreas de habitação, mobilidade, drenagem e saúde ainda aguardam por Tarcísio. 

Além de promessas ainda não cumpridas, pleitos dos prefeitos aguardam meses por resposta do governo do Estado, como por exemplo, a Cross  (Central de Regulação de Oferta de Serviços de SAúde) Regional e os AMES (Ambulatórios Médicos de Especialidades ) de Ribeirão Pires e Diadema. 

LEIA TAMBÉM:

Grande ABC sente ausência do Estado em políticas públicas


