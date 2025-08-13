WhatsApp Web apresenta instabilidade e não carrega mensagens nesta quarta-feira (13)

O WhatsApp Web apresentou instabilidade nesta quarta-feira (13), impedindo usuários de acessar suas conversas pela versão do mensageiro para navegadores. Em testes realizados, o serviço ficou travado na tela de carregamento, sem que a barra de progresso avançasse.

De acordo com o site DownDetector, que monitora o funcionamento de serviços online, os primeiros relatos de problemas começaram por volta das 16h30. Nas redes sociais, internautas afirmam que a falha ocorre em diferentes navegadores, como Google Chrome e Mozilla Firefox. Tentativas comuns de solução, como limpar cookies ou desconectar o dispositivo pelo aplicativo no celular, não surtiram efeito.

A instabilidade parece atingir apenas o WhatsApp Web. O aplicativo segue funcionando normalmente em smartphones e também nos apps nativos para Windows, macOS e iPadOS.