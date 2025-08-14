Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice

O ministro Edson Fachin foi eleito nesta quarta-feira (13) para ocupar o cargo de presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) pelos próximos dois anos. O vice-presidente será o ministro Alexandre de Moraes. A posse ocorrerá no dia 29 de setembro.

A votação foi feita de forma simbólica pelo plenário da Corte. Atualmente, Fachin é o vice-presidente e, pelo critério de antiguidade, deve assumir o cargo. Conforme o regimento interno, o tribunal deve ser comandado pelo ministro mais antigo que ainda não presidiu a Corte.

O novo presidente sucederá Luís Roberto Barroso, que completará o mandato de dois anos. Ao cumprimentar Fachin pela eleição, o atual mandatário afirmou que o País tem sorte de ter o ministro na cadeira de comando da Corte.

“Considero, pessoalmente e institucionalmente, que é uma sorte para o País poder, nesta atual conjuntura, ter uma pessoa com essa qualidade moral e intelectual conduzindo o tribunal. Receba meu abraço pessoal e de todos os colegas, desejando que seja muito feliz e abençoado nos próximos dois anos. É duro, mas é bom”, afirmou Barroso.

Em seguida, Fachin agradeceu a confiança depositada pelos colegas e disse que pretende fortalecer a colegialidade e o diálogo no STF. “Reitero a honra de integrar essa Corte. Recebo (a eleição) no sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir”, declarou o presidente eleito

