DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Posse em setembro

Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice

A votação foi feita de forma simbólica pelo plenário da Corte

Da Agência Brasil
14/08/2025 | 08:32
Compartilhar notícia
FOTO: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
FOTO: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 O ministro Edson Fachin foi eleito nesta quarta-feira (13) para ocupar o cargo de presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) pelos próximos dois anos. O vice-presidente será o ministro Alexandre de Moraes. A posse ocorrerá no dia 29 de setembro.

A votação foi feita de forma simbólica pelo plenário da Corte. Atualmente, Fachin é o vice-presidente e, pelo critério de antiguidade, deve assumir o cargo. Conforme o regimento interno, o tribunal deve ser comandado pelo ministro mais antigo que ainda não presidiu a Corte. 

O novo presidente sucederá Luís Roberto Barroso, que completará o mandato de dois anos. Ao cumprimentar Fachin pela eleição, o atual mandatário afirmou que o País tem sorte de ter o ministro na cadeira de comando da Corte.

“Considero, pessoalmente e institucionalmente, que é uma sorte para o País poder, nesta atual conjuntura, ter uma pessoa com essa qualidade moral e intelectual conduzindo o tribunal. Receba meu abraço pessoal e de todos os colegas, desejando que seja muito feliz e abençoado nos próximos dois anos. É duro, mas é bom”, afirmou Barroso.

Em seguida, Fachin agradeceu a confiança depositada pelos colegas e disse que pretende fortalecer a colegialidade e o diálogo no STF. “Reitero a honra de integrar essa Corte. Recebo (a eleição) no sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir”, declarou o presidente eleito

LEIA TAMBÉM:

'Soberania é intocável', diz Lula ao lançar medidas de apoio às exportações


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.