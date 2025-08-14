DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Nacional

Quando o frio vai acabar em São Paulo? Veja previsão para os próximos dias

14/08/2025 | 08:23
A temperatura voltou a cair na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 14. Diferentemente do dia anterior, quarta-feira, 13, que teve máxima em torno de 25ºC, os termômetros devem chegar aos 18ºC nesta quinta, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. "O dia segue com nebulosidade e com lenta elevação da temperatura. Máxima de 18°C, com umidade relativa do ar acima de 60%", afirma o CGE.

Conforme o órgão municipal, o vento frio e úmido que sopra do mar vai favorecer o ingresso de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista. "Desta forma, o céu nublado predomina, e a temperatura volta a cair." Segundo a Meteoblue, a mínima nesta quinta-feira prevista é de 9ºC, estando mantido na capital paulista o alerta para baixas temperaturas.

Veja a variação dos termômetros nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

. Sexta-feira: entre 12ºC e 19ºC;

. Sábado: entre 14ºC e 21ºC;

. Domingo: entre 14ºC e 22ºC;

. Segunda-feira: entre 14ºC e 22ºC

Na sexta-feira, 15, o céu nublado predomina, entretanto, haverá aberturas de sol, de acordo com projeção do CGE. Até o fim de semana, não há expectativa de chuva significativa.

Há expectativa de dias mais quentes durante o inverno?

Conforme a Meteoblue, a partir de sábado, 16, a máxima ficará acima dos 20ºC, registrando maior elevação entre os dias 20 e 22 de agosto, quando os termômetros deverão registrar 28ºC. Anteriormente, a previsão indicava 29ºC. Para semana que vem também não há registro de chuvas significativas.


