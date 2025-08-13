Quina 6.799: confira números sorteados ao prêmio de R$ 2 mi

Último concurso da categoria paga exatos R$ 2.124.420,90
A Caixa divulgou o resultado do concurso 6.799 da Quina, durante transmissão ao vivo nesta quarta-feira (13). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio de R$ 2.124.420,90.
As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram: 04-32-37-43-19.
