Caminhos do Mar terá entrada gratuita para moradores de São Bernardo no aniversário da cidade

No dia 20 de agosto São Bernardo comemora 472 anos, e em comemoração, o parque Caminhos do Mar vai abrir suas portas gratuitamente para moradores da cidade. Além de presentear a comunidade, o objetivo da ação é incentivar a população local a conhecer ou revisitar esse patrimônio histórico e ambiental.

Para garantir a entrada gratuita, basta apresentar na bilheteria um documento de identidade com foto e um comprovante de residência em São Bernardo, emitido nos últimos três meses.

Localizado na Serra do Mar, entre São Bernardo e Cubatão, o parque oferece um passeio pela história e pela natureza. Sua principal atração é a Estrada Velha de Santos, com seus monumentos históricos da época do centenário da Independência e mirantes com vista para o litoral paulista. Além da tirolesa Voo da Serra – a primeira instalada em um parque natural do estado de São Paulo, o parque tem cachoeira, trilhas autoguiadas e outras atrações, como cicloturismo e canoagem.

Mais informações sobre horários e regras de visitação estão disponíveis no site www.parquecaminhosdomar.com.br e no Instagram oficial @parquecaminhosdomar.

Serviço

Portaria São Bernardo:

Rod. SP 148 (Estrada Caminho do Mar), Km 42 - São Bernardo

Horário de Funcionamento:

quarta-feira a domingo e feriados, das 8h às 17h

*Para quem não vai de carro, é possível solicitar o transporte interno para percorrer os 4 km entre a Portaria de São Bernardo do Campo e a Bilheteria ao preço de R$ 10 (ida e volta).

Ingressos: https://www.caminhosdomar.com.br/loja