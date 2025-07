Caminhos do Mar lança caminhada noturna guiada pela Estrada Velha de Santos

O parque Caminhos do Mar, unidade de conservação integrada ao Parque Estadual Serra do Mar, em São Bernardo, inseriu em seu calendário mensal uma experiência inédita para quem busca aventura com conforto e segurança: a Caminhada Noturna, realizada uma vez por mês, sempre aos sábados. A nova atividade convida os visitantes a uma imersão na história do parque ao longo da lendária Estrada Velha de Santos, em horário pouco convencional para frequentadores de parques naturais.

O tour parte às 18h do Centro de Visitantes localizado na portaria de São Bernardo do Campo, e tem duração aproximada de três horas, de um percurso que passa por alguns dos principais monumentos históricos do parque, como o Pouso Paranapiacaba, o Belvedere Circular, o Rancho da Maioridade e o Padrão do Lorena. Também integra o roteiro um trecho da centenária Calçada do Lorena, primeira ligação pavimentada entre o litoral paulista e o planalto, construída ainda no período colonial, e que serviu de passagem para D. Pedro I rumo ao grito do Ipiranga, em 7 de Setembro de 1822.

Ao longo do percurso, os participantes contam com monitoria especializada, lanternas fornecidas pelo parque e um pequeno lanche incluso no ingresso, além de transporte de retorno ao ponto inicial e estacionamento gratuito. O grupo é limitado a 30 pessoas por edição, o que garante uma experiência mais acolhedora e segura.

Mais do que uma simples trilha, a Caminhada Noturna é uma imersão sensorial. Sob o céu estrelado da serra, é possível ouvir os sons da mata, observar a fauna e flora nativas, sentir a brisa noturna e caminhar por um trecho carregado de história — tudo isso em ritmo acessível, ideal para famílias, casais e visitantes com interesse em passeios leves e guiados.

Serviço:

Caminhada Noturna

Próximas saídas: 09/08, 13/09, 11/10, 08/11 e 13/12 (sujeito a alteração por conta do clima)

Horário: Das 18h às 21h (concentração a partir das 17h30)

Onde: Centro de Visitantes de São Bernardo (Rodovia SP-148, km 42)

Ingresso: R$?120 por pessoa

Vagas: Limitadas a 30 participantes por edição

Inclui: Monitoria, lanche, transporte de retorno, estacionamento e uso de lanterna