David Uip não descarta disputar de novo reitoria da FMABC

No próximo dia 1º setembro terá início o período de inscrição das chapas que vão concorrer à reitoria do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) e o atual reitor, David Uip, não descarta concorrer novamente ao cargo. As chapas – compostas por candidatos a reitor e a vice – terão até 31 de setembro para se inscrever. A eleição será realizada dia 31 de outubro.

David Uip, médico infectologista e professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, está à frente da reitoria há seis anos e tem como vice Fernando Fonseca. Uip, que era diretor, assumiu como reitor em 2019 e, em outubro de 2021, teve sua continuidade no cargo aprovada por aclamação, na primeira eleição após a instituição ter recebido aval do Ministério da Educação para tornar-se Centro Universitário, em 2018.

Como a nova reitoria é eleita a cada quatro anos, Uip, teoricamente, pode se candidatar novamente ao cargo. “Se completo seis anos (como reitor), tenho o direito de me candidatar. Porém, ainda não tenho essa resposta jurídica na sua plenitude e acho que é importante tê-la antes de tomar a decisão (de concorrer novamente)”, afirmou.

Outra questão que poderia barrar eventual candidatura à reeleição seria a idade. Hoje o médico está com 73 anos e, pela lei, há aposentadoria compulsória para ocupantes de cargos públicos, automaticamente, aos 75. Porém, David Uip afirmou que não fica claro se é necessário deixar o mandato assim que se completa a idade limite. “Existe um caso, neste momento, na reitoria da USP que acabou no jurídico justamente por isso. A vice-reitora completou 75 anos antes do final do mandato e ocorre uma discussão jurídica complicada por conta se ela tem direito ou não (de continuar). Então, entendo que é algo que não está resolvido ainda”, pontuou.

Segundo o reitor, como o período de inscrição das chapas começa em setembro, não há como especificar eventuais concorrentes. Porém, extraoficialmente, afirmou que já se tem três nomes cotados. “O Fernando (atual vice-reitor) é um deles. O professor (Antônio Carlos Palandri) Chagas, titular da cardiologia, é outro. O professor Sidney (Glina), que é pró-reitor de graduação e professor titular da urologia, também seria um dos três candidatos neste momento. Porém, é informalmente, porque as inscrições ainda não começaram e essas coisas mudam muito dentro de uma universidade”, destacou.

Participam da escolha do novo reitor e seu vice membros do Conselho Universitário, composto por representantes eleitos de todos os setores da comunidade acadêmica, incluindo o corpo docente, alunos, chefes de departamento, funcionários e ex-alunos, o que garante a representação de todas as partes. O vencedor é escolhido por maioria numérica.

“São 44 conselheiros. É um conselho bem representado por todos que participam tanto do Centro Universitário como da Fundação (do ABC, mantenedora da universidade). Então, é uma escolha muito democrática”, pontuou.

