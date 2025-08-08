Alunos da FMABC organizam 50ª edição do Congresso Médico Universitário do ABC

Promovido há 50 anos por alunos do curso de Medicina do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), em Santo André, o Congresso Médico Universitário do ABC (COMUABC) chega a sua 50ª edição neste 2025. O evento, a ser realizado entre os dias 11 e 15 de agosto, reunirá cerca de 800 congressistas que irão participar durante uma semana de palestras, simpósios, cursos práticos e de imersão, debates e workshops com expoentes da Medicina em suas áreas de atuação.

O objetivo do evento é complementar a formação acadêmica dos alunos, desenvolver a pesquisa científica na graduação e conectar os participantes com o que há de mais atual na pesquisa e atuação médica.

A cerimônia de abertura, dia 11 de agosto, às 19h, no Prédio CEPES da FMABC, contará com o discurso do reitor do Centro Universitário, o infectologista Dr. David Uip. Já a aula magna será conduzida por Gustavo Mendes Lima Santos, diretor de Assuntos Regulatórios para América Latina da farmacêutica Lilly e ex-diretor executivo da Fundação Butantan. O tema será “Do laboratório à imunização: avanços e desafios no desenvolvimento de vacinas”.

O COMUABC é considerado um dos maiores do gênero no País. Busca desenvolver a profissão e a função social com ética, dedicação e embasamento científico de ponta, além de incentivar o desenvolvimento técnico-científico dos discentes e ser um meio de troca de conhecimentos durante a formação acadêmica. Ao longo dos últimos 49 anos, já recebeu mais de 30 mil participantes e profissionais de saúde, palestrantes e membros de comissões avaliadoras.

“É com muita vontade e comprometimento que os alunos do primeiro ao sexto ano do curso de Medicina da FMABC se engajam nessa tarefa trabalhosa e ao mesmo tempo muito recompensadora. A diretoria da 50ª edição trabalha para que, mais uma vez, o congresso tenha seu merecido reconhecimento e continue fazendo jus ao brilhante caminho que o COMUABC percorreu até hoje”, disse a presidente do 50º COMUABC, Marina Pavarine.

A organização do congresso começou ainda no início do ano. Na fase de pré-eventos, entre março e maio, foram promovidos um curso de Escrita Científica, focado em aperfeiçoar a produção científica; curso de Oratória, para orientar alunos em relação à apresentação oral dos trabalhos; e o Pré-Comu, organizado para apresentar o congresso aos estudantes calouros.

HOMENAGENS

Os professores homenageados desta edição serão o Dr. Celso Batello, docente da disciplina de Medicina Integrativa, e Dr. Marco Prist Filho, docente da disciplina de Neurologia. Já o Presidente de Honra será o Dr. Mario Faro Júnior, docente da disciplina de Cirurgia de Emergência.

O evento será encerrado em 16 de agosto, em uma festa de gala no Buffet Fernandes, em São Paulo. Na ocasião, também serão anunciadas as premiações dos melhores trabalhos apresentados, a fim de conceder mérito aos alunos e incentivá-los a continuar a produção científica em suas áreas.

Ao longo de 49 edições, o COMUABC contou com a presença de palestrantes ilustres, como Dr. Albert Sabin, Dr. Ivo Pitanguy, Dr. Adib Jatene, Dr. Eneas Carneiro, Dr. Geraldo Alckmin, Dr. Drauzio Varella, Dr. David Uip, Dr. Andrew Victor Shally, Dra. Molly Cooke, Dr. Miguel Nicolelis, Dr. Miguel Srougi, Dr. José Osmar Medina Pestana e Dra. Helena Bonciani Neder. Também já contou com participações de atletas olímpicos e paralímpicos, como Hortência Marcari, Gustavo Borges, Michael Langhi e Vinicius Rodrigues.