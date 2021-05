Por R$ 1.299, Casio traz para o Brasil o relógio do Pikachu

Da Redação, com assessoria

A Casio trouxe para o Brasil o BA-110PKC, o relógio do Pikachu, que foi produzido em parceria com a The Pokémon Company. O modelo é uma nova adição à linha BABY-G, que traz acessórios resistentes a impactos e tem o público feminino como alvo. O preço sugerido do produto é de R$ 1.299.

O relógio do Pikachu é um modelo analógico-digital. Ele vem com pulseira com padrão de camuflagem, que repete o Pokémon várias vezes em tons de rosa e marrom. Aqui, porém, o monstrinho foi redesenhado com uma cauda em formato de coração. Ainda vale destacar que os ponteiros de horas e minutos também evocam o rosto do protagonista do anime.

Quando o assunto é funcionalidades, o novo relógio da linha BABY-G apresenta:

Resistência a impactos e à água (100 metros);

Hora mundial com 29 fuso horários;

Cronômetro de 1/100 de segundos;

Temporizador;

5 alarmes diários com um alarme de soneca;

Sinalização a cada hora;

Calendário automático completo (até o ano 2099);

Formato de 12/24 horas;

Luz de LED com brilho posterior;

Precisão em temperatura normal;

Cerca de 2 anos de duração da bateria.

O relógio do Pikachu vem ainda em uma embalagem especial inspirada na icônica Pokébola. Isso sem contar uma imagem gravada do personagem na parte traseira da caixa.

