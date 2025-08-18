DGABC
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Internacional Titulo Brasil e Rússia

Putin telefona para Lula e relata encontro com Trump no Alasca

O líder russo avaliou o encontro como positivo e compartilhou impressões com o chefe do Executivo brasileiro

Natasha Werneck
18/08/2025 | 10:58
FOTO: Ricardo Stuckert / PR / Fotos Públicas
FOTO: Ricardo Stuckert / PR / Fotos Públicas


O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (18) uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O diálogo, que durou cerca de 30 minutos, teve como foco a reunião de Putin com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada no último dia 15, no Alasca. O líder russo avaliou o encontro como positivo e compartilhou impressões com o chefe do Executivo brasileiro.

Durante a conversa, Putin também reconheceu a atuação do Brasil no Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conduzida em parceria com a China para buscar uma saída negociada para o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Lula, por sua vez, agradeceu o telefonema e reiterou a posição brasileira em defesa do diálogo e de todos os esforços que contribuam para uma solução pacífica. O presidente desejou ainda êxito nas negociações em andamento.

Esta foi a segunda ligação entre os dois presidentes em menos de dez dias. No último dia 9 de agosto, eles também conversaram por telefone, em uma chamada de cerca de 40 minutos, quando trataram de paz, economia global e da cooperação bilateral no âmbito do BRICS.


