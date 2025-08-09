Lula recebe ligação de Putin para tratar de paz e economia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, neste sábado (9), uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que durou cerca de 40 minutos. Durante a conversa, Putin compartilhou detalhes sobre as negociações em andamento com os Estados Unidos e os esforços recentes para a paz entre Rússia e Ucrânia.



Putin agradeceu o interesse e o empenho do Brasil no tema, enquanto Lula reafirmou o apoio brasileiro ao diálogo e à busca por uma solução pacífica para o conflito. O presidente brasileiro também colocou o governo à disposição para contribuir, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, criado por iniciativa do Brasil e da China.



Além do tema internacional, os líderes discutiram o cenário político e econômico global e a cooperação entre Brasil e Rússia no contexto do BRICS. Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do BRICS, realizada no Rio de Janeiro em julho.



Na esfera bilateral, ambos reforçaram a intenção de organizar ainda este ano a próxima reunião da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia.