Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Peixe BR: com tarifaço, exportação de tilápia do País deve praticamente zerar no 2º semestre

18/08/2025 | 15:19
A exportação de tilápia pelo Brasil aumentou 52% em volume, a 8 mil toneladas, no primeiro semestre em comparação com igual período do ano passado. Em faturamento, foram US$ 36 milhões, com 95% dos embarques destinados aos Estados Unidos, diz em nota a associação que representa o setor no País, a Peixe BR.

Entretanto, os embarques externos podem ser praticamente zerados neste semestre após o tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil - e a tilápia, o principal peixe exportado, não ficou de fora.

Conforme o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, antes do tarifaço, a expectativa era de que o volume crescesse ao longo do ano, com o Brasil liderando os envios para norte-americanos. "Mas o anúncio recente do governo americano alterou as projeções", lamenta o dirigente. A tarifa de 40%, que se somou à de 10% fixada em abril pelos EUA, passou a valer em 6 de agosto.

Medeiros acrescenta que a tarifa de 50% deve resultar em um segundo semestre com "exportações próximas de zero". "Isso agravará a crise no mercado interno, diante do aumento da oferta e, principalmente, da entrada de filé de tilápia do Vietnã, que deve piorar ainda mais a situação."

Neste cenário, a Peixe BR comenta que busca alternativas para exportar filés de peixe, sobretudo tilápias, para outros mercados.


