Santo André acelera obras contra enchentes para reter 4,7 milhões de litros

A Prefeitura de Santo André intensificou as ações contra enchentes na Vila Pires e já contabiliza avanços nas obras de drenagem que devem transformar a rotina dos moradores de uma das áreas mais afetadas por alagamentos na cidade.



A intervenção prevê a construção de sete microrreservatórios em ruas próximas ao Córrego Guarará – entre elas Tucuruí, Armida, Caiapós, Alida, Cajuru, Icaraí e Santa Joana D’Arc. Com profundidade entre 2,2 e 2,5 metros, as estruturas terão capacidade para armazenar, juntas, até 4,7 milhões de litros de água.



Durante visita técnica, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) acompanhou o reservatório em execução na Rua Tucuruí, que já atingiu 33% de conclusão. “São sete piscininhas que vão ajudar a mitigar os alagamentos em uma região que historicamente sofre com enchentes. É um passo importante para preparar a cidade para o futuro, mais resiliente”, afirmou.



O secretário de Infraestrutura e Obras, Acacio Miranda, explicou que o sistema é integrado à drenagem existente. “Durante as chuvas, a água é captada e armazenada até que a bacia principal abaixe. Isso reduz a pressão sobre as ruas, especialmente na Vila Pires”, detalhou.



Com investimento de R$ 25,5 milhões, o projeto faz parte do Plano Municipal de Drenagem e se conecta a outras intervenções que vão da Avenida Maurício de Medeiros até a estação de bombeamento da Vila América.