Economia Titulo

Diogo Guillen afirma que eleição do BC não é assunto de debate no órgão

18/08/2025 | 15:11
O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a eleição não é um assunto no debate da autarquia - e "é bom que seja assim". Na ocasião, Guillen reforçou a autonomia do BC e disse que conduzir a política monetária sem ter uma relação com o ciclo político traz mais estabilidade para o País.

Mesmo sob questionamento quanto a uma possível pressão política para o Banco Central cortar juros em ano eleitoral, o diretor do órgão reforçou que a instituição tem "autonomia operacional para levar a inflação à meta". As declarações de Guillen foram feitas no painel Cenário para a política monetária, no evento Warren Day, na capital paulista.


