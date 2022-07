Não quer deletar? Aprenda a arquivar fotos no Instagram

Bianca Bellucci

Deletar publicações nas redes sociais é um meio rápido para se livrar de memórias visuais que passaram a ser indesejadas. O problema é que, caso bata o arrependimento, não é possível voltar atrás. Quem não quiser passar por essa situação, saiba que dá para arquivar fotos no Instagram. Na prática, o recurso tira a imagem do perfil e guarda nas configurações, para ser resgatada caso o usuário deseje. Veja como utilizar a função.

Como arquivar fotos no Instagram

1. Abra o Instagram e mude para seu perfil. Em seguida, selecione a foto que você quer arquivar.

2. Dê um toque nos três pontinhos, localizados no canto superior direito.

3. Clique em “Arquivar” e a imagem deixará de ser exibida em seu conta.

Se quiser vê-las de novo

1. Em seu perfil do Instagram, aperte as três listras, localizadas no canto superior direito.

2. Dê um toque em “Arquivar”.

3. No topo da tela, mude para a opção “Arquivo de publicações”.

4. Selecione a imagem que você quer desarquivar. Clique nas três bolinhas, no canto superior direito, e depois em “Mostrar no perfil”.

Na galeria, veja em capturas como arquivar fotos no Instagram e, também, aprenda a desarquivá-las. O tutorial foi realizado em um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: