Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 14 de agosto de 2025

Tarcísio de Freitas – 1

‘Sob descontentamento na região, Tarcísio tem título negado em Mauá’ (Política, ontem). Mauá nos representa. O Grande ABC é mais forte que qualquer politiqueiro que não ajuda nosso povo com políticas públicas.

Diaulas Ullysses do Instagram

Tarcísio de Freitas – 2

Parabéns à Câmara de Mauá!

Clóvis Girardi - Vereador de Santo André

Geraldo Alckmin

Com a aproximação das eleições presidenciais, é natural que a atenção se volte para quem terá a capacidade de dar continuidade aos avanços conquistados nos últimos anos. Nesse cenário, fica claro que o candidato mais preparado para seguir com esse trabalho é Luiz Inácio Lula da Silva, cuja experiência e compromisso com o povo brasileiro já foram amplamente demonstrados. E, olhando para o futuro, após o legado de Lula, quem reúne condições para manter essa trajetória é o seu atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, que tem mostrado equilíbrio, responsabilidade e diálogo, garantindo que o País siga no caminho do desenvolvimento e da inclusão social.

Alê Camarote - do Instagram

Operação Ícaro

‘Auditor preso em esquema de R$ 1 bi é de Ribeirão Pires’ (Economia, ontem). Se isso realmente for comprovado judicialmente e o sujeito condenado é mais um reflexo do momento falido de valores que vivemos. Esse sujeito com o tanto de dinheiro que arrumou com certeza era tratado como um Deus, pois hoje em dia não importa a origem do dinheiro, o que importa é ter o dinheiro – e sempre digo: ficar rico roubando as pessoas não é difícil, o difícil é trabalhar e ficar rico, tanto que não tenho admiração nenhuma por esse tipo de gente. Eu respeito mais alguém que ganha um salário mínimo honestamente que um cara com o bolso cheio que cresceu na vida roubando as pessoas. Eu era feliz e não sabia, pois fui criado em uma geração que o valor era o trabalho e não apenas o dinheiro. Quando conhecíamos a família de uma moça, os pais perguntavam se você trabalhava. Hoje, não importa trabalhar, mas sim dinheiro. Prova disso é que temos recentemente um inquérito de um influenciador que ganhou milhões com apostas e prostituição de menores de idade e, advinha?, esse sujeito tem milhares de seguidores, é com certeza mais respeitado e idolatrado que muito trabalhador. E tem um detalhe: o salário de um auditor desse é uma fortuna e mesmo assim o sujeito quer mais porque a sociedade muitas vezes exige que se tenha mais para que você seja alguém e tenha duas escolhas: ser honesto, não ser respeitado e ser visto como trouxa ou roubar e ser idolatrado pelas pessoas, pois o que importa é o dinheiro. Então cada vez estamos afundando mais.

Bernardo Srj do Instagram