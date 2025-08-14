Sesc São Caetano promove atividades gratuitas sobre agroecologia em agosto

O Sesc São Caetano realiza, ao longo de agosto, uma série de atividades gratuitas voltadas ao meio ambiente, com foco em agroecologia, agricultura urbana e educação ambiental. A programação é aberta à comunidade e busca integrar saberes tradicionais, científicos e comunitários.

No dia 16 de agosto, sábado, das 13h às 17h30, será promovida a visita guiada Experiências em Agroecologia: Horta Comunitária Rocinha da Lu, em parceria com o NEA-UFABC (Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da Universidade Federal do ABC). A saída será do Sesc São Caetano, com transporte até a horta comunitária, onde agricultores locais apresentarão a história do espaço. A atividade inclui caminhada guiada, roda de conversa sobre agricultura urbana e periurbana na região do ABC, além da possibilidade de compra de hortaliças colhidas no local.

Durante a visita, os participantes serão convidados a levar alimentos e bebidas não alcoólicas para um lanche coletivo e poderão participar de um momento cultural colaborativo, com música, poesia e outras expressões artísticas. A atividade é destinada a maiores de 18 anos, e recomenda-se o uso de roupas confortáveis, protetor solar e repelente.

Nos dias 28 e 29 de agosto, quinta e sexta-feira, das 9h às 11h, ocorrerá a atividade Horta em Pequenos Espaços e Visita à Escola Municipal de Ecologia. Conduzida pelos professores Laércio Caires de Nobrega e Pedro Luiz Soldá, a proposta apresenta técnicas de cultivo em ambientes domésticos ou de pequeno porte e inclui visita guiada à escola, que conta com canteiros temáticos de plantas medicinais, carnívoras, tóxicas e ornamentais, além de árvores frutíferas, animais e um lago artificial.

A participação é gratuita, mediante inscrição online. A primeira atividade tem classificação indicativa de 18 anos, e a segunda, de 14 anos.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

Dia: 16, 28 e 29 de agosto

Ingressos: Verificar cada atividade

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o Portal Sesc