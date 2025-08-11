Sesc São Caetano celebra culturas indígenas com programação gratuita em agosto

Durante todo o mês de agosto, o Sesc São Caetano realiza uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemoradao no sábado (9). A agenda gratuita reúne bate-papos, saraus e exibições de documentários que destacam os saberes ancestrais, a preservação dos territórios e o diálogo entre culturas indígenas, infância, cidade e meio ambiente.

A abertura acontece nesta quinta-feira (14), das 19h às 21h, com o encontro Raízes da cidade: infância, território e arquitetura. O bate-papo contará com o Coletivo Mapa Xilo, a cacica Jaqueline Haywã (Povo Pataxó Hã Hã Hãe) e o educador Luiz Octávio Rocha, com mediação da arte-educadora Maria Gabriela. O diálogo abordará como a memória viva dos territórios influencia a cultura da infância e as práticas educativas, em conexão com a história do território ancestral Tijucussu – hoje São Caetano.

No dia seguinte, sexta-feria (15), das 20h às 21h, o sarau Raízes em Voz: Entre o Concreto e o Maracá traz uma imersão na literatura, poesia e música indígenas. Com curadoria de Auritha Tabajara, o público poderá conhecer obras e performances de artistas como Isaac de Salú, Jamille Anahata, Ana Kariri, Ana Tabajara e Chirley Pankará.

A programação segue em 20 de agosto, quarta-feira, às 19h, com a exibição do documentário Munduruku: Tapajós – Um projeto de morte, dirigido por Lucia Murat. O filme retrata a resistência do povo Munduruku contra a construção da usina de São Luiz do Tapajós. Em seguida, haverá conversa com Alessandra Munduruku, liderança indígena reconhecida internacionalmente, sobre os impactos do garimpo na Amazônia, como a contaminação da água, prejuízos à saúde e a violência nos territórios.

LEIA TAMBÉM:

Sesc São Caetano tem curso sobre o uso da IA na produção musical



O encerramento será em 27 de agosto, quarta-feira, às 19h, com o documentário As Indígenas da Terra, de Dayse Porto. A obra acompanha mulheres do povo Tupinambá em suas lutas por território, memória e justiça, incluindo momentos como a Caminhada em Memória aos Mártires do Massacre do Rio Cururupe e a 1ª Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília.

Além da programação principal, aos sábados, dias 16 e 30 de agosto, das 11h às 12h30, o Ateliê Moitará promove as atividades Brincadeiras Quilombolas e Brincadeiras Ancestrais, voltadas para crianças de 0 a 6 anos. As ações resgatam jogos e brincadeiras de matriz africana, indígena e popular brasileira, reforçando o brincar como forma de resistência cultural.