Sesc São Caetano tem curso sobre o uso da IA na produção musical

O Sesc São Caetano promove a partir do dia 14 deste mês o curso Aplicativos de Inteligência Artificial na Produção Musical, com o músico e produtor Jovem Palerosi. Voltada a pessoas interessadas em música, tecnologia e criação colaborativa, a atividade propõe uma imersão prática nas novas possibilidades que a inteligência artificial tem proporcionado ao universo da produção musical, especialmente nos gêneros hip hop, música eletrônica e canção.

Ao longo de seis encontros, às quintas-feiras, das 19h às 21h, até o dia 4 de setembro, e com encerramento especial no dia 11 de setembro, os participantes terão a oportunidade de conhecer, experimentar e criar com ferramentas digitais que utilizam IA para isolar, reorganizar e transformar faixas sonoras. A proposta culmina na criação de um remix/mashup coletivo, a partir da separação de instrumentos e elementos musicais de diferentes faixas, sugeridas pelo próprio grupo, dando origem a uma nova produção colaborativa.

A atividade é indicada para pessoas com interesse musical, com ou sem experiência prévia, e possui classificação a partir de 16 anos. As inscrições estão abertas pelo portal www.sescsp.org.br. Os valores variam entre R$ 6 (credencial plena), R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

O Sesc São Caetano fica na Rua Piauí, 554, bairro Santa Paula.