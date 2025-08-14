Virada Cultural e Literária de São Bernardo terá 80 atrações

São Bernardo comemora este mês 472 anos e traz entre as novidades a Virada Cultural, Literária e Ilustrada, que será realizada entre os dias 22 e 24. A programação será descentralizada. Quinze polos, mais a Fábrica de Cultura, no Centro, contarão com atividades que somam 80 atrações. Do soul ao rock, da yoga ao circo, a programação vai respeitar a identidade de cada região.

A Virada, que demandará investimento de R$ 270 mil, não terá custos para a Prefeitura. A Caixa Econômica Federal participa da parceria com R$ 150 mil e o restante é doação pela iniciativa privada, que também disponibizará a estrutura.

A programação contará com nomes tradicionais do cenário musical, como Katin-guelê (dia 22), Planta e Raiz (dia 23), Fábio Brazza e Dexter (dia 24). Porém, o foco será o resgate dos artistas e fazedores de cultura de São Bernardo. Segundo a secretária de Cultura, Samara Dinis, a Virada faz parte de um trabalho que valoriza o artista local, estimula a ocupação dos espaços públicos pelos moradores, amplia o acesso das pessoas, em especial de áreas mais periféricas, à arte.

“Essa Virada Cultural ficará na história. Serão três dias consecutivos, em 16 pontos e 80 atrações. São artistas e grupos de São Bernardo que vão se apresentar na própria cidade. Nosso mote é levar esse fazedor de cultura para o Brasil. Existem artistas que saíram de São Bernardo e foram se apresentar pelo mundo e é dessa forma que vamos continuar apoiando. Imagina que há (na cidade) estrelas que brilham e estão invisíveis porque não têm oportunidade. Então, vamos dar oportunidade a todos”, afirmou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

Além do resgate dos artistas locais, a Virada tem como objetivo mostrar a importância da literatura. Por isso, a Prefeitura pede como entrada nas atrações a doação de um livro ou gibi novo ou em bom estado, os quais serão direcionados a bibliotecas públicas e projetos de leitura da cidade.

“Este mês teremos muitos eventos com arrecadação de alimentos. Então, nada mais justo do que na Virada Cultural trocarmos o mote do alimento para o livro, a fim de abastecer as nossas bibliotecas e para rechear o nosso acervo. Quanto mais livros, mais cultura. O desejo da Prefeitura é levar para a população o quanto é importante a leitura”, destacou o prefeito.

