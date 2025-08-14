DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cotidiano Titulo Cotidiano

Quem canta seus males espanta

Rodolfo de Souza
14/08/2025 | 09:37
Compartilhar notícia
FOTO: GIlmar
FOTO: GIlmar Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


No capítulo que trata do cenário atual e suas misérias, lugar em que passamos os dias em busca de notícias que tragam esperança e ensejo de uma vida melhor, desalento é algo que, volta e meia, nos toma de assalto com o intuito único de bulir com o nosso espírito, diga-se de passagem, um tanto exaurido de suas forças, embora alerta. Logicamente que motivo não falta. 

Não é à toa que, por vezes, nos flagramos na busca frenética por uma série qualquer na TV, febre dos tempos modernos, como forma de aliviar a alma por meio do esquecimento. De fato, é preciso correr dos noticiários se desejarmos fugir da loucura cotidiana e manter a sanidade.

É assim, afinal, que assistimos ao passar ligeiro do tempo, que corre na garupa de um trem veloz. Indago, então, para mim mesmo, se, para me manter informado, preciso estar metido até o pescoço nesse torvelinho de aporrinhações. É guerra, é massacre, é ameaça, é tarifaço no aço, é acinte, é fanatismo, é gente abobalhada que idolatra a ignorância, é a violência... é a sede de paz.

Por causa dessas e outras, sucumbimos, pois, com alguma frequência, à tristeza, sem saber exatamente o porquê.

Dia desses, o céu amanheceu assim, meio besta, mal-humorado, potencializando a melancolia que brotava não sei bem de onde. Certamente oriunda da colcha de retalhos, toda ela confeccionada com recortes de notícias, as mais torpes, que povoam o nosso cotidiano.

Mas, realizando uma tarefa qualquer no ambiente externo de casa, ouvi, de repente, alguém que cantava, causando-me surpresa. Pensei até que fosse uma mensagem dos céus a repreender-me por tamanho desdém para com as coisas belas da vida.

Cantava, pois, o sujeito, a alegria de se saber vivo, indivíduo privilegiado a quem fora concedido o direito à vida que lhe propicia andar por aí desprovido das neuroses que nos acometem. 

Dei uma vista d’olhos para fora do portão e me deparei com o cantor, um homem que não atingira a meia-idade e que ganha o sustento recolhendo materiais para reciclagem. Qualquer centavo que lhe for parar no bolso, por certo, será de grande valia.

Pus-me, então, a pensar enquanto ouvia as canções que o trabalhador entoava com vontade, digamos, com prazer, como se a vida lhe fosse preciosa demais para vivê-la taciturno.

Um pensamento daninho, no entanto, não perdeu a oportunidade de me dizer que o tal sujeito é feliz porque não acompanha os noticiários, porque não sabe que o império nos ameaça noite e dia, porque nem desconfia de que ideias fascistas costumam nos tirar o sono, porque há um massacre em andamento noutro canto do mundo, porque, porque...

Mas de que fala você, ó pensamento inoportuno? O homem de nada sabe porque não tem meios para saber, porque luta diariamente catando aquele material que não nos serve, para sobreviver, ora!

E ele é feliz – sobreveio-me a mensagem. Do seu modo é feliz, e a sua felicidade, proclamada ali na calçada por meio de seu canto, foi capaz de me contagiar e mandar um recado leve e, ao mesmo tempo duro, de que devo ouvir mais os pássaros, sentir o vento e pensar em como é belo este mundo do qual faço parte.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.