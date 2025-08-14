Em jejum de vitórias no Brasileirão, Corinthians tem ataque 'destroçado' para receber o Bahia

O técnico Dorival Júnior comandou nesta quinta-feira mais um treino visando desencantar no Brasileirão após somente uma vitória nos últimos 10 jogos - vem de três empates e duas derrotas na competição. Para isso, se faz necessário a marcação de gols e a formação do ataque vem tirando o sono do treinador por causa dos tantos desfalques. Ele deve apelar à molecada.

A cirurgia de Yuri Alberto diagnosticado com hérnia inguinal e anunciada na quarta-feira foi mais um duro golpe nas pretensões do treinador, que já não tinha Memphis Depay, com lesão muscular, e ainda perdeu Romero, suspenso.

O espanhol Héctor Hernández não vem sendo aproveitado por Dorival Júnior por deficiência técnica e sequer figura entre os relacionados, enquanto o recém-contratado Vitinho ainda carece de tempo para entrar em forma. Sobram apenas Tales Magno - já vem jogando - e a molecada.

Dorival não quer "queimar" os meninos, mas se vê na obrigação de usá-los neste sábado, na Neo Química Arena, às 21 horas. Resta saber quem será o escolhido para formar a parceria com Tales Magno, em baixa com a torcida, mas autor do último gol de vitória no Brasileirão, dia 16 de julho, com 1 a 0 na casa do Ceará.

Gui Negão é o centroavante, com Dieguinho e Kayke Ferrari sendo opções de beirada de campo, caso o treinador opte por jogar com um falso 9. A possibilidade de Garro ser adiantado para o comando do ataque, com o treinador povoando o meio de campo também está comprometida pelas lesões de Carrillo e Maycon e a suspensão de Angileri, que possibilitaria uma dobra de laterais com Bidu mais avançado.

Derrotado na segunda-feira pelo Juventude, por 2 a 1, o Corinthians sabe que precisa resgatar o caminho das vitórias por causa da proximidade da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, o time ocupa a 13ª colocação, com seis a mais que o Vasco, o primeiro da faixa de queda, mas que soma dois jogos a menos. Dos times que vêm atrás na tabela, apenas o Vitória tem as mesmos 19 partidas do time de Dorival.