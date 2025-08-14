Psol vai pedir impeachment de Marcelo Lima, cassação da chapa e novas eleições

O presidente do Psol de São Bernardo, Anderson Dalecio, informou ao Diário nesta quinta-feira (14) que o partido prepara documentação pedindo o impeachment, a cassação da chapa e novas eleições, após o prefeito Marcelo Lima (Podemos) e o presidente da Câmara, Danilo Lima (Podemos), serem alvos de operação da PF (Polícia Federal).

Dalecio afirmou que o departamento jurídico do Psol prepara documentação para envio a Justiça ainda nesta quinta-feira. "Nós entendemos que São Bernardo precisa de um governo democrático, popular e transparente com a nossa população", afirmou o presidente do Psol de São Bernardo.

Em nota o partido informou:

"O Psol de São Bernardo repudia com veemência os fatos que levaram ao afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos), em razão de seu envolvimento em esquema de corrupção. Trata-se, portanto, de mais um capítulo lamentável na história de conchavos, favorecimentos e uso indevido da máquina pública para beneficiar interesses privados, em detrimento da população.

São Bernardo merece uma gestão transparente, democrática e comprometida com o interesse público — e não marcada por escândalos e pela velha política da troca de favores. Por isso, anunciamos que o Psol irá protocolar pedido formal de impeachment do prefeito e a cassação de toda a chapa, para que se encerre esse ciclo de desmandos e a cidade possa retomar o caminho da honestidade e da participação popular.

Seguiremos firmes ao lado da população trabalhadora, lutando por uma cidade livre da corrupção e por um governo que governe para o povo, e não para grupos privilegiados".

