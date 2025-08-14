DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Internacional

Trump vê 25% de chance de fracasso em reunião com Putin e ameaça sanção se guerra seguir

14/08/2025 | 13:16
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu haver 25% de chance de o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fracassar no esforço para encerrar a guerra da Ucrânia.

Em entrevista à Fox News, o republicano avisou que autorizará novas sanções contra Moscou se a reunião não for bem-sucedida em acabar com o conflito.

Apesar disso, Trump buscou conter as expectativas mais otimistas para a conversa. Segundo ele, o encontro apenas prepara o terreno para uma segunda reunião, esta potencialmente com a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

"Quero um acordo de paz o mais rápido possível, mas com base nos resultados desta reunião, decidirei se convidarei o presidente Zelensky", ressaltou.


