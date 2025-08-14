Volume de serviços prestados sobe 0,3% em junho ante maio, mostra IBGE

O volume de serviços prestados subiu 0,3% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de uma alta de 0,1% para 0,2%.

O resultado de junho ficou próximo do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,4%, com piso de queda de 0,6% e mediana de estabilidade (0,0%).

Na comparação com junho do ano anterior, houve elevação de 2,8% em junho de 2025, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de um aumento de 0,8% a 2,8%, com mediana positiva de 2,2%.

A taxa acumulada no ano - que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior - foi de aumento de 2,5%. A taxa acumulada em 12 meses registrou alta de 3%.

A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 0,4% em junho ante maio. Na comparação com junho do ano anterior, houve avanço de 7,5% na receita nominal.