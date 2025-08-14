Trump afirma que EUA estão 'bem à frente' da China no mercado de chips

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 14, que o país "está liderando" a corrida com a China pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Em entrevista à rádio Fox News, o republicano disse também que os norte-americanos estão "bem à frente" dos chineses na indústria de semicondutores e destacou o chip Blackwell da Nvidia.
Questionado sobre o avanço de Pequim no setor de veículos elétricos, Trump disse: "não gosto de perder negócios para a China".
O presidente norte-americano, porém, minimizou o movimento. "A China tem baterias, nós temos petróleo e gás", ressaltou.
