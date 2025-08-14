Com conferência de mulheres, Santo André promove 2ª edição do Mês do Hip Hop

A Casa da Palavra Mário Quintana, na Praça do Carmo, no Centro de Santo André, recebe nesta sexta-feira (15), às 19h, o Slam Fya. Trata-se de um circuito de poesia falada que reúne poetas, MCs e escritores locais em batalhas poéticas que reforçam o movimento literário da cidade. O evento faz parte da programação do Mês do Hip Hop, celebrado com programação gratuita ao longo de agosto na cidade pelo segundo ano consecutivo.

No sábado (16), das 14h às 17h, também na Casa da Palavra, a programação traz uma conversa cultural sobre o hip hop argentino com o evento “Is Fresh: Los años dorados del Hip Hop argentino (1984-1994)”, que resgata a trajetória dos pioneiros argentinos do gênero, com relatos inéditos do autor e artista Ralph74.

No domingo (17), das 11h às 20h, o Mês do Hip Hop migra para o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, na Rua Senador Fláquer, no Centro, onde o protagonismo feminino será celebrado com a 1ª Conferência do Núcleo Hip Hop das Minas ABCDMRR.

À frente do evento está o coletivo formado por mulheres que atuam nas diversas expressões do hip hop, fomentando visibilidade, formação e políticas culturais inclusivas. Também neste dia, às 14h, será realizada a Batalha Donas da Rua, ainda no Cine Theatro Carlos Gomes, espaço dedicado à disputa de rimas entre mulheres, com duas vagas abertas para a final, destacando o empoderamento feminino no movimento.

A tradicional Batalha da Martinha, no Centro, terá edições especiais nos dias 14 e 28 de agosto, às 19h. Já a Batalha da VL, que acontece na Vila Luzita nos dias 17 e 24 de agosto, também às 19h, reunirá os melhores MCs da região para disputas de rima que valem classificação para as finais.

O encerramento das batalhas será realizado no dia 30 (sábado), às 19h, com a Batalha da Palavra, na Concha Acústica da Praça do Carmo. A disputa marca o encerramento do circuito classificatório. A final será no dia 31 (domingo), no Festival de Encerramento, que acontece em frente à Escola Estadual Américo Brasiliense, ao lado do Paço Municipal.

Ainda na programação do Mês do Hip Hop, o Sarau da Consciência, que vai acontecer no dia 19 (terça-feira), às 19h, na Concha Acústica da Praça do Carmo, convidará o público para uma noite de música, poesia, dança e performances que valorizam a cultura preta e periférica, dialogando sobre temas sociais, culturais e políticos.

Os amantes da música também contarão com o “Canja com Canja: Hip-Hop in Jazz”, no dia 20 (quarta-feira), das 19h às 22h, que desta vez será realizado na Casa da Palavra, promovendo uma jam session que vai misturar clássicos do rap em versões jazzísticas. A apresentação é aberta para o público, que poderá participar com suas próprias rimas.

O ápice da programação será o Festival do Mês do Hip Hop de Santo André, no dia 23 (sábado), das 12h às 21h, no Parque da Juventude Ana Brandão, reunindo artistas consagrados e novos talentos da cena hip hop com apresentações que abrangem rap, trap e sonoridades periféricas. Com mais de oito horas de música, o público poderá conferir nomes como DJ Spike, Bolinha, Ferfe, DJ Buda, TM, Sirena, Renan Néri, DJ Nas Nuvens, Verno Creative e Ashira, garantindo uma verdadeira festa da cultura urbana.

No dia 30 (sábado), das 10h30 às 12h30, a programação do Mês do Hip Hop traz, ainda, o workshop de stencil com William Pimentel, na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, que oferece aprendizado prático e teórico para interessados em técnicas de arte urbana, promovendo a troca de saberes entre artistas e participantes. Stencil é uma técnica de pintura que usa um molde vazado para aplicar um desenho ou imagem em uma superfície.

Para finalizar o mês, no dia 31 (domingo), das 11h às 20h, a praça em frente à Escola Estadual Américo Brasiliense será palco do Festival de Encerramento do Mês do Hip Hop Andreense. O evento promete uma jornada intensa e festiva com música, grande final eletrizante das batalhas de rima e arte, celebrando as múltiplas expressões do Hip Hop com um line-up que inclui DJ Markeira, Coletivo Alma, Ali, Araujo Paz – MC, Roots Zion - DJ, DJ B8, Reis da Praça, Ieda Hills, DJ Esteves, Pedro Simples.

Além das batalhas e shows, a programação conta com oficinas especializadas em MC, DJ, breaking e graffiti, realizadas em espaços como Escola de Samba SECI, CRPD (Centro de Referência da Pessoa com Deficiência) e Centro de Cultura Raiz Popular, proporcionando capacitação e formação cultural para o público local. Artistas também irão protagonizar atividades de live paiting durante o mês. Live paiting é uma forma de arte performática onde um artista cria uma obra visual em frente a um público, em tempo real. Em Santo André, vai acontecer em pontos como o Parque Ana Brandão, enriquecendo a atmosfera do evento com intervenções visuais.

O Mês do Hip Hop de Santo André - 2ª Edição é uma iniciativa da Secretaria de Cultura que reafirma o compromisso da cidade com a cultura urbana, a diversidade, a inclusão e o fortalecimento da cena hip hop local, oferecendo atividades gratuitas e abertas à comunidade que destacam o poder transformador da arte e da cultura de rua.

Para mais informações e programação detalhada, basta acessar o portal CulturAZ (culturaz.santoandre.sp.gov.br).

A programação do Mês do Hip Hop começou no dia 9 de agosto, com o Festival Multicultural de agosto – Especial Mês do Hip Hop Andreense, que aconteceu no Cine Theatro Carlos Gomes e trouxe a ativação de breaking The Yard Jam. As crews Palmares Dreams, atuante na cena desde 2002, e Flow Queens, grupo feminino inaugurado em 2022, protagonizaram batalhas show, combinando disputa e uma jam inclusiva que convidaram o público a aprender os fundamentos do breaking e das danças sociais.