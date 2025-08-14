Mauá abre inscrições para programa de jovens talentos

Já estão disponíveis as inscrições para o Programa Jovem Talento, ação realizada em parceria entre a Prefeitura de Mauá e a AFIC (Associação Familiar de Integração e Cidadania). A ação integra o Projeto Preparar e Encaminhar e tem como foco oferecer capacitação prática e orientações para facilitar o ingresso no mercado de trabalho, sobretudo para o primeiro emprego.

O curso será realizado de forma híbrida, combinando encontros presenciais e atividades online. O início está previsto para 9 de setembro. A grade inclui aulas de informática, português (com ênfase em redação comercial), administração, elaboração de currículo e técnicas para entrevistas de emprego.

Segundo o presidente da AFIC, Adoniran Vieira, a iniciativa vai além da qualificação técnica.

“O conhecimento é importante, mas a autoconfiança é o que faz o jovem se destacar. Nosso papel é dar as ferramentas e a segurança necessárias para que ele saiba se apresentar, valorizar suas habilidades e aproveitar as oportunidades que surgirem.”

O secretário de Trabalho, Renda e Empreendedorismo de Mauá, Elton Carvalho, ressalta o impacto social do projeto.

“O primeiro emprego é um passo decisivo e, muitas vezes, desafiador. Com orientação e preparo, aumentamos as chances de sucesso desses jovens, oferecendo um caminho mais seguro e confiante para a entrada no mercado.”

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online pelo link: https://tinyurl.com/Programajovemtalento.