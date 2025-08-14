DGABC
Esportes Titulo São Paulo

Após falhas na Copa do Brasil, goleiro Jandrei é emprestado

O goleiro falhou no gol marcado pelos paranaenses e desperdiçou a cobrança de penalidade que sacramentou o fim da linha para o Tricolor

Do Diário do Grande ABC
14/08/2025 | 09:24
FOTO: Rubens Chiri/São Paulo FC
FOTO: Rubens Chiri/São Paulo FC


 Jandrei foi o destaque negativo da eliminação do São Paulo diante do Athletico-PR, na última semana, no mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro falhou no gol marcado pelos paranaenses e desperdiçou a cobrança de penalidade que sacramentou o fim da linha para o Tricolor. Devido à desastrosa atuação, a diretoria do Tricolor decidiu colocar o atleta no mercado e, entre os clubes interessados, o Juventude foi quem levou a melhor.

O goleiro foi oficializado pelo clube gaúcho ontem e chega por empréstimo até o fim desta temporada.

A contratação de Jandrei foi um pedido do técnico do Juventude, Thiago Carpini, que já trabalhou com o goleiro anteriormente no São Paulo, quando comandou o time em 2024.

BRASILEIRÃO

O Tricolor volta a campo no sábado pelo Brasileirão. O time viaja até Pernambuco para encarar o lanterna Sport, às 18h30.

A equipe paulista vive boa fase no torneio nacional, com sequência de seis rodadas invictas e mira uma vaga no G-6. O Tricolor é sétimo colocado, com 28 pontos.

