Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Mais problemas

Yuri Alberto sofre dores abdominais, passa por cirurgia e desfalca Timão

Submetido aos cuidados do médico gastroenterologista Walter Ayres, o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi diagnosticado com hérnia inguinal após exames de imagem e deve desfalcar o Timão por cerca de um mês

Do Diário do Grande ABC
14/08/2025 | 09:20
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


Submetido aos cuidados do médico gastroenterologista Walter Ayres, o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi diagnosticado com hérnia inguinal após exames de imagem e deve desfalcar o Timão por cerca de um mês. 

Conforme informação divulgada pelo clube, o atleta sentiu dores abdominais na noite de terça-feira (12) e teve que ser encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. 

Apesar de ter sido submetido a uma operação urgente, o jogador de 24 anos se encontra em repouso e deve receber alta médica ainda hoje, mas não aos treinamentos com a equipe do Parque São Jorge. 

A tendência é que o camisa 9 não jogue partidas de extrema importância, como o clássico contra o Palmeiras, no dia 31, pelo Campeonato Brasileiro, e o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, no dia 27 de agosto. 

Dependendo do processo de recuperação, o atacante pode ser desfalque também na partida de volta, na semana do dia 11 de setembro. 

Yuri Alberto é um dos nomes mais importantes do elenco alvinegro, e se junta a outras duas peças fundamentais no departamento médico, casos de André Carrillo e Memphis Depay.

