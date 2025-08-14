Cross, sonho regional

A manifestação da secretária de Saúde de São Caetano, Adriana Berringer Stephan, reflete aspiração que ultrapassa os limites de um único município. Ao defender a implementação de Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde Regional, ela vocalizou um anseio coletivo das sete cidades do Grande ABC, que há oito anos aguardam resposta do governo estadual sobre o assunto. A formalização da Cross voltada exclusivamente para o bloco representaria a consolidação de um mecanismo já existente de cooperação entre os municípios, permitindo ampliar a integração e a eficiência na oferta de serviços, além de favorecer o aproveitamento equilibrado da estrutura instalada na região.

Hoje, a colaboração na área da saúde entre os municípios do Grande ABC já ocorre, conforme Adriana revelou ontem ao Política em Cena, podcast do Diário, mas de maneira espontânea, por meio da troca de vagas excedentes em determinados atendimentos. Esse intercâmbio, embora funcional, carece de regulamentação que garanta maior transparência, previsibilidade e alcance. A Cross Regional, ao estabelecer regras claras e fluxos definidos, poderia tornar o processo mais ágil e abrangente, beneficiando pacientes que dependem de deslocamentos para ter acesso a consultas e exames. Trata-se, portanto, de ferramenta que atende à lógica de melhoria dos gastos públicos e à necessidade de articulação intercidades.

O secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, tem diante de si a oportunidade de iniciar, sem mais delongas, o debate que pode transformar a gestão do setor na região. A descentralização da regulação, com autonomia local para organizar a demanda e distribuir atendimentos, pode contribuir para reduzir gargalos e fortalecer a rede de serviços. Atender a esse pedido não é apenas reconhecer uma reivindicação antiga, mas também assumir compromisso com uma política pública baseada na cooperação, no planejamento e no uso racional das capacidades existentes, em benefício de toda a população. A Cross Regional não é apenas o sonho da doutora Adriana, mas de todo o Grande ABC.

