NBA aprova por unanimidade a venda do Boston Celtics para magnata Bill Chisholm

Maior campeão da NBA com 18 conquistas, o Boston Celtics pode ter novo proprietário em breve. A Liga norte-americana de basquete aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira, a venda da franquia para grupo liderado pelo magnata Bill Chisholm por cifras recordes no esporte do país.

A poderosa franquia de Massachusetts está avaliada em mais de US$ 6,1 bilhões (cerca de R$ 32,9 bilhões) e o acordo com o grupo de Chisholm poderia alcançar um investimento de US$ 7,3 bilhões (R$ 39,3 bi) até 2028, quando o investidor assumiria 100% dos Celtics. Inicialmente, o acordo daria a Chisholm ao menos 51% do controle do time.

O recorde de venda anterior de uma franquia esportiva dos Estados Unidos foi por impressionantes US$ 6,05 bilhões (aproximadamente R$ 32,6 bilhões) investidos no Washington Commanders, time de futebol americano da NFL, há dois anos. Levando em consideração somente equipes da NBA, a empresa de hipotecas Mat Ishbia desembolsou US$ 4 bilhões (R$ 21,5 bilhões) pelo Phoenix Suns, também em 2023.

Chisholm é natural de Massachusetts e se formou pelo Dartmouth College e pela Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. Atualmente, é sócio-gerente do Symphony Technology Group, com sede na Califórnia. O novo grupo de proprietários dos Celtics também conta com os empresários de Boston, Rob Hale, atual acionista do Celtics, e Bruce Beal Jr.

Para adquirir o clube de coração, Chisholm superou a concorrência de ao menos dois outros grupos, um deles liderado pelo ex-parceiro minoritário dos Celtics, Steve Pagliuca, que venderia parte do Connecticut Sun, da WNBA, para investir nos Celtics. Mas a liga feminina se opôs ao acordo.